Написать несколько вопросов к этому тексту чтобы потом составить диалог с другом.

Қазақ тiлi
Написать несколько вопросов к этому тексту чтобы потом составить диалог с другом.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мүшелдегі неше хайуаннын атымен аталады? а,20  б,10  в,12 2,Балалар нешеге толғанда мүшел деп қайырады? а,16  б,9    в,13 3.Кейінгілерге неше жылды қосып отырады? а,12  б,19  в,14 4.Бір,екі,үш мүшел неше жыл қосып отырады? а,13,25,37 б,21,52,80  в,10,20,30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Почему за обеденным столом нельзя ставить локти на стол ?
Ответить
Русский язык
Помогите ее! !!!!!!!!
Ответить
Математика
Как решить пример 1,5/12+7,5/6-0,75
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите кому не сложно) 30 баллов)) нужно составить вопросы к тексту
Ответить
Математика
В равнобедренной трапеции abcd угол асд 135 с основаниями вс 10 см и ад 20 см. найти пери??етр трапеции
Ответить