Написать несколько вопросов к этому тексту чтобы потом составить диалог с другом.
Қазақ тiлi
Написать несколько вопросов к этому тексту чтобы потом составить диалог с другом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мүшелдегі неше хайуаннын атымен аталады? а,20 б,10 в,12 2,Балалар нешеге толғанда мүшел деп қайырады? а,16 б,9 в,13 3.Кейінгілерге неше жылды қосып отырады? а,12 б,19 в,14 4.Бір,екі,үш мүшел неше жыл қосып отырады? а,13,25,37 б,21,52,80 в,10,20,30
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