Написать об экономики родного края

Окружающий мир
Написать об экономики родного края
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где ты живешь? ну напиши как твои родители, твой город и однгосельчане экономят,какими методами пользуются..!
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