Написать письмо деду морозу на французском языке с переводом

Гость: Гость:

Очень важное письмо Кому: Деду Морозу От кого: от того, кто верит в чудеса ....У меня много игрушек и всегда раньше мама играла с ними вместе со мной, а сейчас она все время чем-то занята и говорит, что надо готовиться ко встрече деда мороза. А когда тебя встречать? Ты уж поскорей приходи, я уже устал ждать. Раньше мы каждый вечер гуляли с мамой, а сейчас она ходит учить французский язык и говорит мне, что мечтает увидеть какой-то Париж. Мама говорит, что ты-добрый волшебник и все можешь. Дедушка мороз, покажи ей Париж, что бы мы снова стали с ней гулять вечерами. Я хотел еще много чего написать, но мама сказала, что письмо и так получилось очень длинное, и у дедушки заболят глазки. А бабушка сказала, чтобы глазки не болели надо одевать очки. У тебя есть очки? Если нет, приходи к нам, у бабушки много очков, одни мы тебе подарим. Если можешь, позвони мне. Мой телефон .... А то мне еще много чего надо тебе сказать. Une lettre tres importante A: au Pere Noel De: de la part de celui qui croit aux miracles ....J’ai beaucoup de jouets et auparavant ma maman jouait toujours avec moi. Mais, le dernier temps elle est tres occupee, elle fait toujours quelque chose. Elle dit nous devons etre prets a la rencontre avec le Pere Noel. Quand nous devons te rencontrer ? Arrive chez nous, s.t.p, au plus vite, jæ suis fatigue attendre. Auparavant chaque soir je baladais avec ma maman, mais actuellement elle fait ses etudes et apprend le francais. Elle me dit qu’elle reve voir Paris. Ma mere dit que tu est un bon magicien et tu peux faire tout. Le Pere, Noel, montre la Paris, por que nous baladions avec elle tout les soirs. J’ai voulu t’ecrire plus de chose, mais ma mere a dit que notre lettre a ete deja tres longue et le Pere peux avoir mal aux yeux. Ma mamie a dit que on doit port des lunettes pour cela on n’avait pas mal aux yeux. Est-ce que tu as des lunettes ? Si non, arrive chez nous, ma mamie a beaucoup des lunettes et nous te les donnons.