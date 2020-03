Написать письмо о весенних каникулах. НА АНГЛИЙСКОМ И ПЕРЕВИДИТЕ НА РУССКИЙ

Гость: Гость:

I loved my spring break. all day I was walking and resting. the weather was good, everywhere all the blooms. I'm very well spent my free time with my friends. for spring break I'm well rested and gain strength. now I'm ready to learn with new forces Я любила моя весенне-каникулярная. весь день я прогуливался и отдыхает. погода была хорошей, все цветет. Я очень хорошо мы тратим своё свободное время с друзьями. за весенние каникулы я хорошо отдыхали и увеличьте свою силу. Теперь я готова узнать с новыми силами