Чему равна площадь треугольника ABC,если длина стороны AB 3 см,а длина стороны BC 6 см?

Гость: Гость:

Мне кажется можно решить подбором, Сторона В должна быть меньше 3см (так,как АВ 3 см) Допустим она будет 2 см,теперь мы знаем что В 2 см АВ - В= А 3см - 2см = 1(см) - Сторона А ВС - В= С 6см - 2 см =4(см) - сторона С Теперь узнаем периметр треугольника Р= 1+2+4=6 (см) - периметр Теперь когда мы знаем периметр мы можем его умножить на 2( то есть дополнить его до прямоугольника) 6*2=12(см) - периметр прямоугольника