Расшивруйте: ЕС, МВФ, ВБ, ВТО, ЕЭС, ЮНКТАД, ГАТС, ОПЕК, НАФТА, АСЕСЕАН, БРИКС, АТЕС, СНГ, ШОС, МЕРКОСУР, ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ.
Обществознание
Расшивруйте: ЕС, МВФ, ВБ, ВТО, ЕЭС, ЮНКТАД, ГАТС, ОПЕК, НАФТА, АСЕСЕАН, БРИКС, АТЕС, СНГ, ШОС, МЕРКОСУР, ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ.
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ЕС-Европейский союз МВД-Министерство внутренних дел ВТО-Влажно-тепловая обработка ЕЭС-европейское экономическое сообщество ЮНКТАД- конференция организации объединенных наций по торговле и развитию ГАТС-городская автоматическая телефонная станция ОПЕК-организация стран-экспертеров нефти АСЕАН- ассоциация госуд. Юго-Восточной Азии БРИКС-группа из 5 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика АТЕС- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество СНГ- содружество независимый гос-в ШОС- Шанхайская организация сотрудничества МЕРКОСУР- Южноамериканский общий рынок ОДКБ- областная детская клиническая больница ЕАЭС- Евразийский эконом. союз ОБСЕ-организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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