Решите уравнение х-8/х-15=8
Алгебра
Решите уравнение х-8/х-15=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-8/x-15=8 x-8=8*(x-15) x-8=8x-120 -7x=-112|:(-7) x=16 Ответ:16.
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