Написать посьмо об учительнице
Окружающий мир
Написать посьмо об учительнице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарное письмо! Примите мою искреннюю благодарность за Ваш педагогический дар, компетентность и долголетний труд в обучении и воспитании наших учащихся. Выражаю глубокую признательность за терпение, трудовой задор и личный подход к каждому ученику! Надеюсь на дальнейшую совместную работу. Желаю хорошего здоровья и личного счастья! от ...........
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