Написать посьмо об учительнице

Гость: Гость:

Благодарное письмо! Примите мою искреннюю благодарность за Ваш педагогический дар, компетентность и долголетний труд в обучении и воспитании наших учащихся. Выражаю глубокую признательность за терпение, трудовой задор и личный подход к каждому ученику! Надеюсь на дальнейшую совместную работу. Желаю хорошего здоровья и личного счастья! от ...........