Написать программу которая будет высчитывать уравнение y=x^2,при x=2,4,6,8,10

Информатика
Написать программу которая будет высчитывать уравнение y=x^2,при x=2,4,6,8,10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var   x: Byte; BEGIN x:=0; While x<>10 do begin   x:=x+2; Writeln('X = ',x, ' Y= ',x*x); end; END. Не люблю Pascal :(
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