Запиши выраженя и найди их значения а) Произведение чисел 17 и а увеличь на 32;а=3;4;5.б)частное чисел 36 и а уменьши на 2;а=9 ,6,4.

Математика
Запиши выраженя и найди их значения а) Произведение чисел 17 и а увеличь на 32;а=3;4;5.б)частное чисел 36 и а уменьши на 2;а=9 ,6,4.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)(17*а)+32 (17*3)+32=51+32=83 (17*4)+32=68+32=100 (17*5)+32=85+32=117 б)(36:а)-2 (36:9)-2=4-2=2 (36:6)-2=6-2=4 (36:4)-2=9-2=7 =============================
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