Запиши выраженя и найди их значения а) Произведение чисел 17 и а увеличь на 32;а=3;4;5.б)частное чисел 36 и а уменьши на 2;а=9 ,6,4.

Математика

Запиши выраженя и найди их значения а) Произведение чисел 17 и а увеличь на 32;а=3;4;5.б)частное чисел 36 и а уменьши на 2;а=9 ,6,4.

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