Сталинизм (кратко и чтоб понятно было) Помогите

История
Сталинизм (кратко и чтоб понятно было) Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сталинизм- господство авторитаризма(т.е 1 человек управлял страной, всё было под его контролем) жесткий контроль всего ( устройство страны,контроль за жизнью общества: что? кто? куда?)
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