Значение халаз в курином яйце

Биология
Значение халаз в курином яйце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Халазы - часть белка яиц , который находится около желтка , где образуется подобие оболочки . Состоит из одной - две спиральных полосок ткани , которые выполняют функцию содержание желтка на его месте .
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