Мячик массой 600г. подкинули вверх со скоростью 4 м/с. Вычислите высоту на которую взлетел мячик.

Физика

Мячик массой 600г. подкинули вверх со скоростью 4 м/с. Вычислите высоту на которую взлетел мячик.

Автор: Гость