Мячик массой 600г. подкинули вверх со скоростью 4 м/с. Вычислите высоту на которую взлетел мячик.
Физика
Мячик массой 600г. подкинули вверх со скоростью 4 м/с. Вычислите высоту на которую взлетел мячик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохранения энергии mgh=m/2 h=10/20=0.8 метров
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