Написать программу разветвленного алгоритма. если xgt;5 тогда y=x+4 иначе y=x-10

Информатика
Написать программу разветвленного алгоритма. если xgt;5 тогда y=x+4 иначе y=x-10
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