Написать рассказ на тему рассуждение или описание
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Написать рассказ на тему рассуждение или описание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется,что в настоящее время люди отправляют мало писем.Сейчас я объясню почему. Во-первых.есть социальные сети .Через них удобно отправлять как большие,так и маленькие письма. Во-вторых,двадцать первый век-это век технологии.Раньше люди ждали ответное письма месяцами,а сейчас можно в любое время позвонить человеку по телефону в любое свободное время и разговаривать в живую,где и когда угодно. В-третьих,если думать логически,то не всем людям захочется покупать конверты,марки и другие принадлежности.
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Решите примеры пж! 54x32+184x13-7x13= 54x(32+184)x13-7x12= 54x(32+184)x(13-7)x13= Ещё порядок действий пожалуйста!