Написать рассказ на тему рассуждение или описание

Гость: Гость:

Мне кажется,что в настоящее время люди отправляют мало писем.Сейчас я объясню почему. Во-первых.есть социальные сети .Через них удобно отправлять как большие,так и маленькие письма. Во-вторых,двадцать первый век-это век технологии.Раньше люди ждали ответное письма месяцами,а сейчас можно в любое время позвонить человеку по телефону в любое свободное время и разговаривать в живую,где и когда угодно. В-третьих,если думать логически,то не всем людям захочется покупать конверты,марки и другие принадлежности.