Описать картину Решетникова "Мальчишки" кратким рассказом.

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Известный российский художник Федор Павлович Решетников полюбился публике своей картиной «Опять двойка!». Однако это не единственная его картина, которая касается «детской темы». Сюда относятся и отличные произведения «Взяли языка», «Приехал на каникулы», «Мальчишки». Именно последнее полотно мы рассмотрим более детально. Эта картина была написана в 1971 году. На ней три мальчугана, в тихую летнюю ночь взобрались на крышу и с замиранием сердца наблюдают за звездным небом. Все три персонажа изображены очень живо, ярко и в тот же момент они динамично пытаются что-то друг - другу рассказать, рассматривая далекие звезды. Один из них видимо очень любит это занятие, и с огромным удовольствием рассказывает своим приятелям неведомые никому какие-то звездные тайны. Может они беседуют о созвездиях, которые услышали на уроках астрономии, а может мальчишки спорят о далеких планетах и звездных галактиках? Но делают они это явно с восторгом и удивительной детской пытливостью ума. В этот прекрасный момент мальчишки совсем не видят и не замечают ничего вокруг. Их взгляд прикован только к звездному небу и прекрасной ночной синеве. Меня притягивают их глаза, которые наполнены какой-то непознанной тайной и ребяческим восторгом. Вокруг мальчишек раскинулся ночной город, который тихонько погрузился в теплые объятия летней ночи и сладко начал засыпать в прозрачной дымке. Город становится невидимым, полностью сливаясь с прекрасным ночным небом, а эта атмосфера еще больше манит маленьких мечтателей устремлять свои взгляды в таинственное небо, делясь с товарищами самыми сокровенными мыслями и мечтами. Художник невероятно тонко передал таинство звездной ночи, вселяя в каждого зрителя приятные воспоминания под луной или детские забавы. Такие моменты бесценны и имеют свойство с ностальгической ноткой вспоминать себя в таком возрасте. Именно такие приятные воспоминания окрыляют человека, толкают на безумные сильные поступки и дают силы бороться и идти до конца - навстречу своей прекрасной мечте.