Помагите упр96 большое спасибо

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Помагите упр96 большое спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Желтые листья 2. Стая журавлей 3. Октябрь В первой 1 повествовательное предложение. Во второй 2 повествовательных предложения. В третьей 6 предложений: 5 повествовательных и 1 вопросительное. ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ НЕ ПОНЯЛА, ЕО ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ТАК: 1) С каких деревьев падают листья? 2) Какой клин мчится в небе?
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