Помагите упр96 большое спасибо

Гость: Гость:

1. Желтые листья 2. Стая журавлей 3. Октябрь В первой 1 повествовательное предложение. Во второй 2 повествовательных предложения. В третьей 6 предложений: 5 повествовательных и 1 вопросительное. ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ НЕ ПОНЯЛА, ЕО ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ТАК: 1) С каких деревьев падают листья? 2) Какой клин мчится в небе?