Определите лишнее в ассоциативном ряду. а)санкция б)репрессия в)ксенофобия г)реабилитация

Обществознание
Определите лишнее в ассоциативном ряду. а)санкция б)репрессия в)ксенофобия г)реабилитация
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Автор: Гость
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Гость:
Думаю это реабилитация
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