ДАЮ 40 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ! Придумать 10 слов образованные приставочно-суффиксальным способом!
Русский язык
ДАЮ 40 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ! Придумать 10 слов образованные приставочно-суффиксальным способом!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суф. способ: школьник, смелость, серебряный, алеть пристав. способ: пришкольный, прилетать, неудачный, предыстория прист.-суф. способ: подорожник, безвкусица, подземный, выпрямить сложение основ: самолет, лесостепь, птицеферма, белоснежный переход: столовая, рабочий, мороженое всё! хорошего дня!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Английский язык