ДАЮ 40 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ! Придумать 10 слов образованные приставочно-суффиксальным способом!

Русский язык
ДАЮ 40 БАЛЛОВ ЗА ОТВЕТ! Придумать 10 слов образованные приставочно-суффиксальным способом!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суф. способ: школьник, смелость, серебряный, алеть пристав. способ: пришкольный, прилетать, неудачный, предыстория прист.-суф. способ: подорожник, безвкусица, подземный, выпрямить сложение основ: самолет, лесостепь, птицеферма, белоснежный переход: столовая, рабочий, мороженое всё! хорошего дня!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Большая страна Азии, названа на честь речки что про тикает ее територией помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
Надо сделать из этого предложения We found money a week ago общий вопрос из него надо сделать
Ответить
История
Какие предметы преподовали в советцкой школе?
Ответить
Физика
Электричество происхождения слова
Ответить
Химия
До розчину хлоридної кислоти масою 150г з масовою часткою кислоти 25% долили 50г води.Яка маса цього розчину необхідна для розчинення кальцій карбо...
Ответить