Надо сделать из этого предложения We found money a week ago общий вопрос из него надо сделать
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Надо сделать из этого предложения We found money a week ago общий вопрос из него надо сделать
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Гость:
Did we find money a week ago?
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