Какие предметы преподовали в советцкой школе?

История
Какие предметы преподовали в советцкой школе?
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Природоведение,труд,физкультура,геометрия,рисование,военная подготовка,алгебра,тригонометрия,черчение,хрестоматия,литература,русский язык,физика,химия,география,История,История СССР,немецкий язык,ботаника,биология,автодело,пение.
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