Ребят я понимаю что тут одна учеба,но может кто подскажет как заговорить с мальчиком и не стесняться? ??Заранее спасибо♥
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Ребят я понимаю что тут одна учеба,но может кто подскажет как заговорить с мальчиком и не стесняться? ??Заранее спасибо♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала спроси как дела? уверенно. Второе это если он спросит как у тебя дела ты скажешь нормально и тоже уверенно и так далее все что он будет спрашивать и ты будешь говорить все делай уверенно. И так он не заметит что ты стесняешься.
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