Ребят я понимаю что тут одна учеба,но может кто подскажет как заговорить с мальчиком и не стесняться? ??Заранее спасибо♥

Гость: Гость:

Сначала спроси как дела? уверенно. Второе это если он спросит как у тебя дела ты скажешь нормально и тоже уверенно и так далее все что он будет спрашивать и ты будешь говорить все делай уверенно. И так он не заметит что ты стесняешься.