Решите примеры пж! 54x32+184x13-7x13= 54x(32+184)x13-7x12= 54x(32+184)x(13-7)x13= Ещё порядок действий пожалуйста!
Математика
Решите примеры пж! 54x32+184x13-7x13= 54x(32+184)x13-7x12= 54x(32+184)x(13-7)x13= Ещё порядок действий пожалуйста!
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