РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК переведите пожалуйста текст даю 20 балов
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РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК переведите пожалуйста текст даю 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды в одном королевстве жил принц и у него была жена которая отказовалась с ним играть и подписывать всякие указы и тогда принц взял и оставил её на неделю одну и она не счесть не спровлялась и тогда она поняла как было сложно принца
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Математика
Решите примеры пж! 54x32+184x13-7x13= 54x(32+184)x13-7x12= 54x(32+184)x(13-7)x13= Ещё порядок действий пожалуйста!
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