Написать рассказ о домашнем животном второй класс
Литература
Написать рассказ о домашнем животном второй класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши про своего домашнего животного.Например собаку.Мою собаку зовут ну например Дина ей 1 год она любит прыгать ,бегать и играть со мной
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