Написать родственное слово обмен мина скользкий скрепка мост горе

Русский язык
Написать родственное слово обмен мина скользкий скрепка мост горе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Менять, минное, скользить, крепить, мостовой, горевать.....
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