Написать смешнуюисториюкак я ловилрыбу на англ. яз7-10 пред. спереводом.

Английский язык
Написать смешнуюисториюкак я ловилрыбу на англ. яз7-10 пред. спереводом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я с папой поехал на рыбалку.Я закинул удочку и через несколько минут я почувствовал что кто то тянет за лезку.И как резко потянет со всей силы и я упал в воду.Вот так я с папой съездил на рыбалку
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