Прорекломируйте пожалуйста игру йо-йо на английском
Английский язык
Прорекломируйте пожалуйста игру йо-йо на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yo-Yo is the best toy you can afford it , you can spend a lot of time and it is important to have your computer.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запеши двухзначное число при умножении единиц котопых на 7 применяется равенство 6умножить на 7равно 42
Русский язык
Из составленных словосочетаний составить предложение. Утренняя заря,_____растени??,_____коллектив,_____морковь,_____помидор,______картофель,_____...
Русский язык