Прорекломируйте пожалуйста игру йо-йо на английском

Английский язык
Прорекломируйте пожалуйста игру йо-йо на английском
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yo-Yo is the best toy you can afford it , you can spend a lot of time and it is important to have your computer.
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