Из составленных словосочетаний составить предложение. Утренняя заря,_____растени??,_____коллектив,_____морковь,_____помидор,______картофель,_____чувство,______картина,____воробей,____метро,_____ромашка,_____Кремль,_____шоссе,_...

Русский язык
Из составленных словосочетаний составить предложение. Утренняя заря,_____растени??,_____коллектив,_____морковь,_____помидор,______картофель,_____чувство,______картина,____воробей,____метро,_____ромашка,_____Кремль,_____шоссе,____лестница,_____сирень.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пф изи.......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
В каком поясе большие пространства постоянно покрыты снегом и льдом?
Ответить
Русский язык
Задание 1,2!!!Срочно!!!Дам высокие баллы!!!
Ответить
Математика
4 кг 36 г - 3 кг 708 г = ?
Ответить
Математика
Решить уравнение икс :5=4870-3910
Ответить
Математика
Из двух Городов расстояние между которыми 5200 писят километров вылетели в 8 утра на встречу друг другу два самолёта через три часа они встретились...
Ответить