Из составленных словосочетаний составить предложение. Утренняя заря,_____растени??,_____коллектив,_____морковь,_____помидор,______картофель,_____чувство,______картина,____воробей,____метро,_____ромашка,_____Кремль,_____шоссе,_...
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Из составленных словосочетаний составить предложение. Утренняя заря,_____растени??,_____коллектив,_____морковь,_____помидор,______картофель,_____чувство,______картина,____воробей,____метро,_____ромашка,_____Кремль,_____шоссе,____лестница,_____сирень.
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Гость:
Пф изи.......................
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