Написать соченение каким бывает снег не менее 10предложений

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Как шубой укрывает слой снега землю. Способность снега не пропускать от земли тепло и тем самым создавать как бы естественный парник очень важна для растений и животных. Под снегом не вымерзают травы и посевы, мелкие зверюшки согреваются в своих норках. Плохо им, когда долго не ложится снежный покров. Слой снега бывает разной толщины: от едва закрывающего землю, до высоты роста взрослого человека и даже больше.Сухой, пушистый снег легко переносится ветром. Бывает, что и без снегопада сильный ветер поднимет тучи снежинок с земли, закрутит, и не поймёшь, то ли снег сверху, то ли снизу, то ли сбоку летит. Словно метлой снежную пыль подняли. Так и назвали ветер со снегом метелью. Иногда в народе метель называют вьюгой. Если прислушаться к метели, то можно услышать: звук «вьюююуу». Если разыгралась сильная метель да пошёл снег и ветер такой, что на улицу не выйдешь, то это уже настоящая снежная буря. В разных местах её называют по-разному: где буран, где пурга. Страшно в такую погоду! Сквозь снежную пелену днём, как в густом тумане, ничего не видно. Такое помутнение воздуха от снежинок называют снежной мглой. В стихотворении А. С. Пушкина «Зимний вечер» точно и красиво описана метель: