Предложение со словом рёва

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Предложение со словом рёва
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наташа, не плачь, а-то ведёшь себя, как рева-корева! 
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