В сказочном озере происходят чудеса: на месте одной лилии каждый день вырастают т??и. Если в первый день было 3 лилии, то все озеро покроется лилиями на 33 й день. Через сколько дней озеро покоряется лилиями, если в нем уже был...

Математика

В сказочном озере происходят чудеса: на месте одной лилии каждый день вырастают т??и. Если в первый день было 3 лилии, то все озеро покроется лилиями на 33 й день. Через сколько дней озеро покоряется лилиями, если в нем уже была 81 лилия?

Автор: Гость