В сказочном озере происходят чудеса: на месте одной лилии каждый день вырастают т??и. Если в первый день было 3 лилии, то все озеро покроется лилиями на 33 й день. Через сколько дней озеро покоряется лилиями, если в нем уже был...
Математика
В сказочном озере происходят чудеса: на месте одной лилии каждый день вырастают т??и. Если в первый день было 3 лилии, то все озеро покроется лилиями на 33 й день. Через сколько дней озеро покоряется лилиями, если в нем уже была 81 лилия?
Ответ(ы):
Гость:
66 и остаток 15аыаываываываавы
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