С помощью предложенных веществ (mg, h2so4, koh, bacl2, cuso4, фен), кислород воздуха и провести а) реакцию соед(1) б) реакция замещ(1) ОВР-МЭБ В) р.обмена(3) г)р.разлож(1)
Химия
С помощью предложенных веществ (mg, h2so4, koh, bacl2, cuso4, фен), кислород воздуха и провести а) реакцию соед(1) б) реакция замещ(1) ОВР-МЭБ В) р.обмена(3) г)р.разлож(1)
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