Алгоритм деление столбиком
Математика
Алгоритм деление столбиком
Ответ(ы):
Гость:
Вроде как ато ну как с учебника сфоткала
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