Написать сочинение "историю" какого-либо растения, которое приносит огромную пользу людям. Сочинение должно быть не большим и не маленьким. Средним.

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Какие только растения не встретишь на нашей планете !По современной системе растительный мир разделен на два подцарства - низшие растения и ,соответсвенно ,высшие. Самые примитивные растительные организмы появились около 2 млрд. лет назад.Харктерной особенностью низших растений явлется то,что их тело не расчленено на вегетативные органы(корень,стебль,лист).К низшим растениям относятся водоросли и лишайники.Они широко распротранены в природе и играют исключительно важную роль в круговороте веществ. Возникновение высших растений связано с выходом ратсений на сушу.В процессе приспособления к наземным условиям существования растений сформировались вегетативные органы- стебель,корень и лист.К высшим растениям относятся споровые :мхи, папоротники,хвощи и плауны ; и семенные растения (голосеменные - сосны;ели и др.)(покрытосеменные (цветковые):лилии,злаки ,одуванчики,яблони и многие др.) В России преобладают хвойные растения.Леса покрывают огромные территории нашей страны.Но количество деревьев сокращается с каждым годом.И поэтому перед человечеством остро встала проблема вырубки лесов.Почему же ?Растения являются,так называемыми ,"создателями" кислорода.В результате фотосинтеза,протекающего в клетках растений, из углекислого газа образуется кислород,так необходимый человеку и животным для дыхания.Именно поэтому, очень важжно заботится о растительном мире нашей планеты .