Написать сочинение "Мое отношение к Тому Сойеру".Заранее благадарю!
Литература
Написать сочинение "Мое отношение к Тому Сойеру".Заранее благадарю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Том сойер не седит на одном месте всегда поможет , и щит всякие приключения . Том сойер очень добрый, твердый. Я думаю что автор полюбилсвоего героя!!
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