Зачем и как нужно беречь атмосферу, гидросферу и литосферу?

Гость: Гость:

Атмосферу - чтобы не загрязнялся воздух и мы могли спокойно и глубоко дышать. Гидросферу - чтобы рыбы не вымирали и не загрязнялась чистая вода для питья. Литосферу - чтобы мы могли садить растения, добывать руды и т.д.