Зачем и как нужно беречь атмосферу, гидросферу и литосферу?
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Зачем и как нужно беречь атмосферу, гидросферу и литосферу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атмосферу - чтобы не загрязнялся воздух и мы могли спокойно и глубоко дышать. Гидросферу - чтобы рыбы не вымирали и не загрязнялась чистая вода для питья. Литосферу - чтобы мы могли садить растения, добывать руды и т.д.
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