Харатериста никиты из рассказла платонова никита
Литература
Харатериста никиты из рассказла платонова никита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никита был маленький мальчик пяти лет. Он жил в деревне вместе с мамой. Отец Никиты ушел на Великую Отечественную войну, когда Никита был грудным ребенком. Мать работала с утра до ночи в колхозе и получала за это не деньги, а трудодни. Когда мама уходила на работу, Никита оставался в доме один. У Никиты была очень хорошая фантазия, ему казалось, что каждый предмет таит в себе какого то человека
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