Харатериста никиты из рассказла платонова никита

Гость: Гость:

Никита был маленький мальчик пяти лет. Он жил в деревне вместе с мамой. Отец Никиты ушел на Великую Отечественную войну, когда Никита был грудным ребенком. Мать работала с утра до ночи в колхозе и получала за это не деньги, а трудодни. Когда мама уходила на работу, Никита оставался в доме один. У Никиты была очень хорошая фантазия, ему казалось, что каждый предмет таит в себе какого то человека