В треугольнике ABC AC = 4, BC = 3, угол C равен 90 градусов . Найдите радиус описанной окруж??ости этого треугольника.

Геометрия
В треугольнике ABC AC = 4, BC = 3, угол C равен 90 градусов . Найдите радиус описанной окруж??ости этого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим по теореме пифагора АВ: 4²+3²=16+9=√25=5 АВ - диаметр окружности ⇒ r=половина АВ=2,5
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