Ширина прямоугольного газона 9 м, а его длина 0,7м больше ширины. Найдите длину газо??а
Математика
Ширина прямоугольного газона 9 м, а его длина 0,7м больше ширины. Найдите длину газо??а
Ответ(ы) на вопрос:
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9,0 + 0,7 = 9,7 Ответ: длина газона 9,7 м
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