Ширина прямоугольного газона 9 м, а его длина 0,7м больше ширины. Найдите длину газо??а

Математика
Ширина прямоугольного газона 9 м, а его длина 0,7м больше ширины. Найдите длину газо??а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,0 + 0,7 = 9,7 Ответ: длина газона 9,7 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите с 9 10 11 пожалуйста срочноооооо
Ответить
Обществознание
Проиллюстрируй примерами следующее положение: каждое новое поколение техники эк??номит все больше ресурсов.
Ответить
Русский язык
Можете как-нибудь переделать его, но только, чтобы все слова тоже начинались на "М"? Пожалуйста, срочно нужно) Моя мама Марина Михайловна Медсе...
Ответить
Математика
Брусок собран из трех деталей.Каждая деталь состоит из четырех кубиков и окрашенна в свой цвет. Как выглядит белая деталь?
Ответить
Алгебра
Дроби.........поможіть
Ответить