Помогите с 9 10 11 пожалуйста срочноооооо
Геометрия
Помогите с 9 10 11 пожалуйста срочноооооо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. Так как MD - биссектриса, а ∠DMC = 60°, то ∠DMB = 60°, а их сумма, соответственно, равна 120°. Так как ∠CMA - смежный с ∠CMB, то ∠CMA= 180°-120°=60° 10. Гипотенузу можно найти по теореме Пифагора: √(8²+15²) = √289 = 17. 11. Формула медианы в равностороннем треугольнике: выразим сторону а= (2√3*h)÷3 ⇒ a = (2√3*9 √3)÷3 = 18
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