ПОМОГИТЕ!В урне пять белых и четыре черных шара.Из урны извлекают по одному шару б??з возвращения.Найти вероятность того,что при первом извлечении появится белый шар,а при втором-черный
Математика
ПОМОГИТЕ!В урне пять белых и четыре черных шара.Из урны извлекают по одному шару б??з возвращения.Найти вероятность того,что при первом извлечении появится белый шар,а при втором-черный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 Шаров из урны можем извлечь : С (из10 по5)=10!/(5!*5!)=252 способами 3 Шара из 5 можно извлечь : C (из5 по3)=5!/(3!/2!)=10 способами 2 Шара из 5 можно извлечь C (из5 по2)=5!(2!*3!)=10 cпособами Тогда искомая вероятность равна : P (A)=10*10/52=0.397~4
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