Сумма 2 ее углов равнобедренной трапеции = 220 градусов. найдите меньший угол
Геометрия
Сумма 2 ее углов равнобедренной трапеции = 220 градусов. найдите меньший угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-220=140 140:2=70 Ответ:70°
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