Главные отличия черты природы западной сибири

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Западно-Сибирская низменность третья по величине равнина на нашей планете после Амазонской и Русской. Площадь её около 2,6 миллионов квадратных километров. Протяжённость Западно-Сибирской низменности с севера на юг (от побережья Карского моря до гор Южной Сибири и полупустынь Казахстана) составляет около 2,5 тысяч километров, а с запада на восток (от Урала до Енисея) – 1,9 тысячи километров. Западно-Сибирская низменность довольно чётко ограничена с севера береговой линией Карского моря, с юга – сопками Казахстана и горами Алтая, с запада – восточными предгорьями Урала, а на востоке – долиной реки Енисей.