Основа прямої трикутної призми — прямокутний трикутник з катетом 5 см і гіпотенузою 13 см. Висота призми — 8 см. Знайдіть площу повної поверхні призми.

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Нехай а та b катети , с - гіпотенуза. Знайдемо невідомий катет b за Т. Піфагора. b=корень(с^2-a^2)=корень(13^2-5^2)=корень(169-25)=корень(144)=12 Площа основи буде S=0,5*5*12=30. Площа бічної поверхні Sб=Po*h, Po периметр основи, h - висота. Po=13+12+5=30. Sб=30*8=240. Sпп=2S+ Sб=2*30+240=300 (см^2)