Компьютер А содержит файл размеров 1260 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с некоторой пропускной способностью. По каналу с пропускной способностью X мегабайт/се...

Информатика

Компьютер А содержит файл размеров 1260 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с некоторой пропускной способностью. По каналу с пропускной способностью X мегабайт/секунду информация может передаваться с этой скоростью в обе стороны одновременно (по X мегабайт в секунду в каждую сторону). Пропускная способность канала между компьютерами А и В составляет 7 мегабайт/секунду, между компьютерами А и С - 11 мегабайт в секунду, а между компьютерами В и С - 9 мегабайт в секунду. Будем считать, что любой компьютер может сразу же передавать информацию, которую он только что получил от другого компьютера. За какое минимальное время полный файл окажется на всех компьютерах? В ответе укажите одно число - время в секундах.

Автор: Гость