Компьютер А содержит файл размеров 1260 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с некоторой пропускной способностью. По каналу с пропускной способностью X мегабайт/се...
Информатика
Компьютер А содержит файл размеров 1260 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с некоторой пропускной способностью. По каналу с пропускной способностью X мегабайт/секунду информация может передаваться с этой скоростью в обе стороны одновременно (по X мегабайт в секунду в каждую сторону). Пропускная способность канала между компьютерами А и В составляет 7 мегабайт/секунду, между компьютерами А и С - 11 мегабайт в секунду, а между компьютерами В и С - 9 мегабайт в секунду. Будем считать, что любой компьютер может сразу же передавать информацию, которую он только что получил от другого компьютера. За какое минимальное время полный файл окажется на всех компьютерах? В ответе укажите одно число - время в секундах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясно, что канал АВ - медленный, поэтому передавать надо сначала с А на С, а потом с С на В. 1260 МБ с компьютера А будут переданы на компьютер С за 1260/11 = 114,5 = 115 с. ,Но компьютер С начнет передавать на В информацию сразу, как только будет ее получать. За эти же 115 с будет передано 115*9 = 1035 МБ. Остальные 1260 - 1035 = 225 МБ будут переданы еще за 225/9 = 25 с. Итого на оба компьютера В и С информация будет передана за 115 + 25 = 140 с Ответ: 140.
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