НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ НАША ШКОЛА используя все виды предложений (повествова??ельные, вопросительные, побудительные). ДАЮ 100 БАЛЛОВ

Гость: Гость:

Школа-мой второй дом. Там я получаю знания и опыт. Мой класс очень дружный. Именно благодаря ему я чувствую себя уютно и комфотртно в школе. Наши учителя образованные и многознающие. Они отлично преподают свой предмет, обьясняют четко и понятно. В школу я хожу с удовольсвием потому, что это познавателтно и интересно. Мне очень нравится учиться и получать знания!