НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ НАША ШКОЛА используя все виды предложений (повествова??ельные, вопросительные, побудительные). ДАЮ 100 БАЛЛОВ
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НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ НАША ШКОЛА используя все виды предложений (повествова??ельные, вопросительные, побудительные). ДАЮ 100 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа-мой второй дом. Там я получаю знания и опыт. Мой класс очень дружный. Именно благодаря ему я чувствую себя уютно и комфотртно в школе. Наши учителя образованные и многознающие. Они отлично преподают свой предмет, обьясняют четко и понятно. В школу я хожу с удовольсвием потому, что это познавателтно и интересно. Мне очень нравится учиться и получать знания!
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