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Выполните деление (42a+24):3
Математика
Выполните деление (42a+24):3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(42а+24):3=42а:3+24:3=12а+8
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