Решите уравнение 54-(x-19)=35
Математика
Решите уравнение 54-(x-19)=35
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54-(х-19)=35 х-19=54-35 х-19=19 х=19+19 х=38
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