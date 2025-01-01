Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если скорость течения реки- 3км/ ч? в ответе получается: не меньше 12 км/ч
Алгебра
Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если скорость течения реки- 3км/ ч? в ответе получается: не меньше 12 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хкм/ч собственная скорость 22,5/(x+3)+22,5/(x-3)=4 4(x²-9)-22,5(x-3+x+3)=0 4x²-36-45x=0 D=2025+576=2601 x1=(45-51)/8=-0,75 не удов усл x2=(45+51)/8=12км/ч 142+3=15км/ч по течению 12-3=9км/ч против течения
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