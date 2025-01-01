Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если скорость течения реки- 3км/ ч? в ответе получается: не меньше 12 км/ч

Алгебра

Катер должен не более чем за 4 ч пройти по течению реки 22,5 км и вернуться обратно. С какой скоростью относительно воды должен идти катер, если скорость течения реки- 3км/ ч? в ответе получается: не меньше 12 км/ч

Автор: Гость